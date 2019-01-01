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كارديف سيتي

بدء التحضيرات لمراسم دفن سالا في مسقط رأسه

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Getty/Goal
جثمان اللاعب وصل الأرجنتين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية أن عائلة اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا شرعت في التجهيزات الخاصة بمراسم دفنه بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه.

وكان قد تم استرجاع جثمان اللاعب من حطام الطائرة التي كانت تقله من فرنسا إلى ويلز وتحطمت في 21 يناير الماضي بعد عمليات بحث دامت قرابة الأسبوعين.

ووصل مساء الجمعة جثمان اللاعب إلى مدينة بوينوس آيرس، عاصمة الأرجنتين، ثم تم نقلها إلى محافظة سانتا فيه حيث تنحدر أصول اللاعب.

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وينتظر أن تقام مراسم تأبين اللاعب وحرق جثمانه بناء على طلب العائلة صباح السبت بحضور عدد كبير من أصدقائه وزملائه السابقين.

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ومن ضمن الحاضرين وفد من كارديف سيتي يترأسه نيل وارنوك، مدرب الفريق، وكين تشو، المدير التنفيذي للنادي الويلزي.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن جثة الطيار ديفيد إبستون بعدما لم يتم العثور عليها في الحطام وقت استرجاع جثمان سالا في السابع من فبراير الجاري.

يذكر أن سالا كان قد أتم انتقاله من نانت إلى كارديف في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 15 مليون يورو.

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