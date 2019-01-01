بدء التحضيرات لمراسم دفن سالا في مسقط رأسه

جثمان اللاعب وصل الأرجنتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن عائلة اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا شرعت في التجهيزات الخاصة بمراسم دفنه بعد وصول جثمانه إلى مسقط رأسه.

وكان قد تم استرجاع جثمان اللاعب من حطام الطائرة التي كانت تقله من فرنسا إلى ويلز وتحطمت في 21 يناير الماضي بعد عمليات بحث دامت قرابة الأسبوعين.

ووصل مساء الجمعة جثمان اللاعب إلى مدينة بوينوس آيرس، عاصمة الأرجنتين، ثم تم نقلها إلى محافظة سانتا فيه حيث تنحدر أصول اللاعب.

وينتظر أن تقام مراسم تأبين اللاعب وحرق جثمانه بناء على طلب العائلة صباح السبت بحضور عدد كبير من أصدقائه وزملائه السابقين.

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ومن ضمن الحاضرين وفد من كارديف سيتي يترأسه نيل وارنوك، مدرب الفريق، وكين تشو، المدير التنفيذي للنادي الويلزي.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن جثة الطيار ديفيد إبستون بعدما لم يتم العثور عليها في الحطام وقت استرجاع جثمان سالا في السابع من فبراير الجاري.

يذكر أن سالا كان قد أتم انتقاله من نانت إلى كارديف في انتقالات الشتاء الماضية مقابل 15 مليون يورو.