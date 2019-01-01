بخماسية جديدة.. الزمالك يكتسح الأهلي في بطولة الجمهورية للناشئين

الزمالك يحقق فوزًا عريضًا على الأهلي في بطولة الجمهورية للناشئين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الزمالك للشباب مواليد 2003، فوزًا كاسحًا على نظيره الأهلي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين.

وكان الفريق الأول للنادي الأهلي قد تلقى هزيمة بخمسة أهداف الأسبوع الماضي، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحرز أهداف الزمالك في اللقاء كلًا من محي جمهة وأحمد عبدالرحيم وعبدالله محمد ومحمد الفيومي ومؤمن شريف بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق الزمالك، سامح إسماعيل المدير الفني ويعاونه كلًا من منتصر الجدي وسامي عبيد، حيث أقيمت المباراة على ملعب نادي الزمالك داخل مقره بميت عقبة.

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فانتشرت ردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعة الأخيرة بشأن تكرار الخماسيات مع فرق النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.