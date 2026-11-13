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cristiano ronaldoGetty Images
هيثم محمد

بحضور ميسي وغياب جيسوس .. كواليس مباراة اعتزال رونالدو بين البرتغال والنصر!

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رونالدو أوقف مسيرته الدولية مع البرتغال

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كشف الإعلامي المقرب من النصر عبد العزيز المريسل عن كواليس مباراة اعتزال الأسطورة كريستيانو رونالدو المزمع إقامتها في الرياض بحسب معلوماته الخاصة.

وقرر رونالدو وضع حد لمسيرته الدولية مع أبطال أوروبا السابقين عقب دخوله في خلاف مع المدرب الحالي جورج جيسوس، ليصدر بيانًا يعلن فيه اعتزاله الدولي رغم الأنباء عن توجيه جيسوس الدعوة له في توقف نوفمبر الجاري.

وقال المريسل عبر حسابه على إكس إن كريستيانو رونالدو يدرس عددًا من الأفكار لإقامة حفل إعتزاله، وتأتي إقامة مباراة بين النصر ومنتخب البرتغال (بدون جيسوس) في قائمة الأفكار المطروحة.

ويفكر كريستيانو في إقامة المباراة بالرياض وتوجيه الدعوة لجميع اللاعبين والمدربين الذين يرى إستحقاقهم للتواجد فيها بمن فيهم ليونيل ميسي، بحسب المريسل.

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وأضاف الإعلامي السعودي: "وطرح أحد المقربين فكرة على كريستيانو رونالدو أن يتم عمل مباراة تكريمية في كل من أمريكا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا كونه اللاعب الوحيد في العالم الذي يحظى بجماهيرية تفوق شعبية كل منتخبات العالم، ويتم تقسيم الدعوات لزملائه والمدربين وصناع المحتوى على تلك المباريات، ولا تزال هذه الفكرة تدرس، خاصة أن رونالدو متحمس لها كونه يرغب بلعب مباراة تكريمية في افضل ملاعب العالم".

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وختم المريسل: "لا يوجد لدى كريستيانو رونالدو أي رغبة بالتعاون مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في ظل إستمرار جيسوس بتدريب المنتخب البرتغالي وهو ما يعني استحالة لعب البرتغال في مباراة تكريمية و جيسوس متواجد".

وحصل رونالدو على راحة سلبية مع مجموعة من لاعبي النصر غير المستدعين من قبل المنتخبات الوطنية، مع عودته في الأيام المقبلة لاستئناف التدريبات استعدادًا لمباراة الأهلي عقب العودة من التوقف الدولي بالعشرين من الشهر الحالي.

بقلمهيثم محمد

رئيس قسم الأخبار والتقارير والمقالات في النسخة العربية لجول

مع جول منذ 2016 بعد عدة تجارب في مواقع عربية وعالمية أخرى، ومشوار "طبي" في عالم طب الأسنان لم ينجح في إقناعي بالابتعاد عن اهتمامي الأكبر، الرياضة وخصيصًا كرة القدم!

كرة القدم بدأت مشوارها معي منذ مونديال 94 وذكريات قيام أفراد العائلة منتصف الليل لمشاهدة المباريات، والجيل الذهبي لبلغاريا ورومانيا بقيادة ستويتشكوف وهاجي كانا بدايتي مع تلك الرحلة، مرورًا بمونديال 98 الذي معه بداية التعلق، وصولًا لاكتشاف إنتر في 97 كبداية لقصة حب، ومعاناة، حتى الآن مع النيراتزوري!

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تشكيلي المثالي؟ سؤال صعب ولكن لنحاول! بوفون - مايكون - نيستا - مالديني - روبرتو كارلوس - ماكيليلي - بيرلو - إنييستا - مارادونا - باجيو - ميسي

 

 

 

 

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