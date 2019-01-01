بحضور قياسي بملعب يوفنتوس ستيديوم - سيدات يوفنتوس تتفوقن على فيورنتينا

مباراة حسمت قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للسيدات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تفوقن سيدات يوفنتوس الإيطالي على سيدات فيورنتينا، بهدف نظيف، في الدوري الإيطالي للسيدات.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب يوفنتوس ستيديوم، معقل السيدة العجوز، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها لقاء لفريق السيدات.

وشهد اللقاء تواجد 39 ألفاً في مدرجات الملعب، ليصبح رقماً قياسيًا في مشاهدة مباريات دوري السيدات بإيطاليا.

وكان الرقم القياسي مسجل بـ14 ألفاً، وحضر 121 مشجعاً لمؤازرة سيدات فيورنتينا.

سيدات يوفنتوس يخوضون المباراة الأولى في تاريخ الفريق على الملعب الرئيسي لـ"أليانز ستاديوم" بحضور جماهيري كبير ⚪️⚫️pic.twitter.com/FfuFEgziKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وسجلت صوفي جيوني هدف يوفنتوس الوحيد وهدف الفوز بالمباراة.

وكان لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ملعب واندا ميتروبوليتانو، قد شهد حضور ما يزيد عن 60 ألفاً، ليصبح اللقاء الأكثر حضورًا جماهيرًا في مباراة للسيدات.

🇬🇧 Unforgettable, emotional, historic.

The 📸 from the splendid Première at Allianz Stadium. ⚪⚫❤ https://t.co/VIYogqrfjz



🇮🇹 Storica, indimenticabile, emozionante.

Le 📸 della splendida Première all'Allianz Stadium ⚪⚫❤ https://t.co/jgfp0Z7476 #JuveFiorentina pic.twitter.com/K9swHzsHZC — FC Women (@JuventusFCWomen) March 24, 2019

وعززت سيدات يوفنتوس صدارتها في جدول الترتيب بعد مرور 19 جولة برصيد 50 نقطة، بفارق 4 نقاط عن سيدات فيورنتينا.