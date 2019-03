بحضور قياسي بملعب يوفنتوس ستيديوم - سيدات يوفنتوس تتفوقن على فيورنتينا

تفوقن سيدات يوفنتوس الإيطالي على سيدات فيورنتينا، بهدف نظيف، في الدوري الإيطالي للسيدات.

وأقيم اللقاء على أرضية ملعب يوفنتوس ستيديوم، معقل السيدة العجوز، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها لقاء لفريق السيدات.

وشهد اللقاء تواجد 39 ألفاً في مدرجات الملعب، ليصبح رقماً قياسيًا في مشاهدة مباريات دوري السيدات بإيطاليا.

وكان الرقم القياسي مسجل بـ14 ألفاً، وحضر 121 مشجعاً لمؤازرة سيدات فيورنتينا.

وسجلت صوفي جيوني هدف يوفنتوس الوحيد وهدف الفوز بالمباراة.

وكان لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ملعب واندا ميتروبوليتانو، قد شهد حضور ما يزيد عن 60 ألفاً، ليصبح اللقاء الأكثر حضورًا جماهيرًا في مباراة للسيدات.

