بحضور أكبر عدد من الجماهير .. تعادل مانشستر سيتي وساوثامبتون إلكترونيًا

لقطة طريفة من نادي ساوثامبتون الذي كان من المفترض أن يواجه نوريتش سيتي مع نظيره مانشستر سيتي بعد تعليق الدوري الإنجليزي.

قام الحساب الرسمي لنادي ساوثامبتون الإنجليزي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" بنشر مجموعة تغريدات ظريفة في ظل تعليق بطولة الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا بعدما قام بنشر صورة لتسع مربعات بأحدهم شعار النادي وقام بذكر نظيره نوريتش سيتي الذي كان من المفترض أن يواجهه اليوم في البريميرليج ليلعب دوره.

بعد حوالي نصف ساعة من أول تغريدة لم يرد حساب نادي نوريتش سيتي، فكتب الخاص بساوثامبتون: "مرت نصف ساعة والسانتس يظهرون هدوءًا كبيرًا بالرغم من تكتيك إضاعة الوقت الذي يتبعه أصحاب الأرض، ونشروا تغريدة أخرى بعد 45 دقيقة أعلنوا فيها نهاية الشوط الأول من المباراة الافتراضية.

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Hey, @NorwichCityFC! 👋



We might as well have a game of something! Your move... pic.twitter.com/QPTYqkSy3U — FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020

ظهر الرد بعدها من قبل نادي مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي وصاحب المركز الثاني في ترتيب الموسم الجاري، حيث نشروا صورة شهيرة من مسلسل الأنيميشن الشهير "سيمبسونز" وكتبوا عليها: "نحن سنلعب".

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استمرت المباراة الافتراضية لعدة دقائق حيث اتخذ كل فريقه حذره بشكل واضح حتى لا يخسر المواجهة الوحيدة التي سيلعبها حتى مطلع أبريل المقبل وقررا أن ينهوا اللعبة بالتعادل.

واقترح الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي إعادة المباراة لاحقًا في محاولة لمجاراة حساب السانتس في لعبتهم الطريفة.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد قررت تعليق البطولة حتى الأول من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المميت في أوروبا وإنجلترا.