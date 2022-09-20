بحث عن طريقة كسر الركبة يكشف تفاصيل صادمة في قضية الاعتداء على نجمة باريس

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الاعتداء على خيرة حمراوي نجمة فريق سيدات باريس سان جيرمان.

قامت أميناتا ديالو، لاعبة فريق كرة القدم النسائية السابقة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالبحث في محرك "جوجل" عن طريقة كسر رضفة الركبة، في الفترة التي سبقت الهجوم على إحدى زميلاتها.

ووجهت إلى ديالو مساء الجمعة تهمة الاعتداء الجسيم بعد احتجازها لدى الشرطة، لصلتها بالهجوم على زميلتها في الفريق خيرة حمراوي من قبل شخصين ملثمين العام الماضي.

ماذا حدث؟

الواقعة حدثت في الرابع من نوفمبر 2021، حين كانت حمراوي متوجهة إلى منزلها في سيارة تقودها أميناتا ديالو، قبل أن يتم جرها من السيارة وضربها على ساقيها بقضيب حديدي.

وتعرضت حمراي للضرب المبرح على ساقيها وركبتيها، قبل أن يفر المعتديان هاربين.

ما الجديد في القضية؟

وحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن تقريرًا جديدًا صدر عن لواء منع الجريمة بالشرطة القضائية في فرساي، كشف عن بعض تفاصيل القضية.

وحسب تقرير الشرطة، فإن ديالو كانت تشعر بكراهية حقيقية تجاه زميلتها في الفريق، مع وجود رسالة في هاتفها تزعم أنها تتمنى لها كل الألم.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن التقرير أن ديالو اعتبرت حمراوي عقبة حقيقية في طريق مسيرتها الرياضية.

ويُقال إن الشرطة قامت بالتنصت على هاتف ديالو، والتقرير القضائي زعم أنها بحثت عن، كوكتيل مخدرات خطير وكذلك كيفية كسر رضفة الركبة، عبر حسابها على محرك "جوجل" للبحث.

وتم وضع ديالو مؤقتًا في السجن، بينما تنتظر المزيد من المحادثات مع قاضي التحقيق، وهي تصر على برائتها باستمرار منذ بداية التحقيق.