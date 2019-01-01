بحثًا عن بديل فيرناندينيو - جوارديولا يطلب ضم ساؤول

تعرف على خطة مانشستر سيتي في سوق الانتقالات

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وحرمان برشلونة من جلبه.

مانشستر سيتي يبحث عن متوسط ميدان لخلافة فيرناندينيو والخيار اتجه لضم ساؤول بعد خطف برشلونة لفرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.

وقالت شبكة ESPN الأمريكية إنّ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، طلب التعاقد مع ساؤول خلال الصيف المقبل في صفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أنّ السيتزنز يستغل إخفاق أتلتيكو مدريد وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا لإقناع صاحب الـ 24 عامًا بالانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي.

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♦️ نينو فاز بكل شيء تقريبًا 😂

كأس العالم، كأس الامم الأوروبية الدوري الأوروبي ودوري الأبطال 🏆✨



ما هي أبرز لحظاته الكروية أو أهدافه العالقة في ذاكرتهم 👀 pic.twitter.com/QXO0SunR6o — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

ساؤول كان أحد الأسماء المطلوبة في برشلونة، إذ طلب النادي الكتالوني وضع بند يجعله وجهة اللاعب الأولى حال قرر الرحيل من الروخي بلانكوس، وذلك ضمن صفقة انتقال ديفيد دي خيا إلى أتلتيكو في 2013.

مانشستر سيتي يواجه توتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.