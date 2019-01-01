الجيل القادم
الانتقالات

بحثًا عن بديل فيرناندينيو - جوارديولا يطلب ضم ساؤول

التعليقات()
Getty composite
تعرف على خطة مانشستر سيتي في سوق الانتقالات
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع ساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وحرمان برشلونة من جلبه.

مانشستر سيتي يبحث عن متوسط ميدان لخلافة فيرناندينيو والخيار اتجه لضم ساؤول بعد خطف برشلونة لفرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.

اختيارات المحررين

وقالت شبكة ESPN الأمريكية إنّ بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، طلب التعاقد مع ساؤول خلال الصيف المقبل في صفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أنّ السيتزنز يستغل إخفاق أتلتيكو مدريد وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا لإقناع صاحب الـ 24 عامًا بالانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي.

ساؤول كان أحد الأسماء المطلوبة في برشلونة، إذ طلب النادي الكتالوني وضع بند يجعله وجهة اللاعب الأولى حال قرر الرحيل من الروخي بلانكوس، وذلك ضمن صفقة انتقال ديفيد دي خيا إلى أتلتيكو في 2013.

مانشستر سيتي يواجه توتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إغلاق