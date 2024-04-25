بنزيما وحمدالله! .. ضربة موجعة لهجوم الاتحاد قبل مواجهة الشباب

موقف اللاعبين من المباراة يضع المدرب جاياردو في ورطة كبيرة

SHAHID

تعرضت استعدادات الاتحاد لمواجهة الشباب يوم غدٍ الجمعة في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي لضربة مزودجة موجعة جدًا.

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الاتحاد استعاد عافيته بالفوز على الحزم 3-2 بعد خسارته 5 نقاط متتالية أمام الأهلي والتعاون، ويأمل المدرب مارسيلو جاياردو في مواصلة النتائج الجيدة خلال مواجهة الشباب الصعبة في جدة.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن كريم بنزيما أصبح خارج حسابات الاتحاد للمواجهة المرتقبة بعد غيابه عن المران منذ مواجهة الحزم لمعاناته من الإصابة.

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الصحيفة أضافت، في خبر مؤسف للجماهير الاتحادية، أن عبد الرزاق حمدلله كذلك قد يغيب عن اللقاء لمعاناته من الإنفلونزا، مشيرة إلى أن موقفه سيُحسم تمامًا مساء اليوم الخميس، حيث غاب عن المران يوم أمس الأربعاء.

يُشار إلى أن الاتحاد صاحب الـ50 نقطة يُحاول خطف المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا من الأهلي والتعاون، حيث يحتله الأول حاليًا برصيد 52 نقطة فيما يتواجد الثاني خامسًا بـ48 علمًا أن الأهلي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الهلال.

SHAHID