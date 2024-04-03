بجانب 3 أسباب أخرى .. نجم المغرب يُحمل بنزيما مسؤولية سوء أداء حمدالله أمام الأهلي

الاتحاد خسر أمام الأهلي في ديربي جدة

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أعاد مصطفى حجي نجم المغرب السابق سوء أداء عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد خلال مواجهة الأهلي في ديربي جدة إلى 4 أسباب أبرزها تواجد كريم بنزيما في الملعب.

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الاتحاد خسر الديربي أمام الأهلي بهدف فراس البريكان وسط تقديم أداء متواضع جدًا على الصعيدين الفردي والجماعي، ولم يُقدم الهجوم بقيادة الثنائي المغربي والفرنسي الأداء المطلوب.

حجي رأى خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى" أن تواجد بنزيما وحمدالله معًا في الملعب يُسبب مشكلة فنية وذهنية للاعبين معًا ويؤثر سلبًا على أداء مواطنه.

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وأضاف مبرزًا بقية الأسباب "هناك مشكلة فنية وذهنية وأعتقد أن حمدالله وبنزيما يلعبان في نفس المركز، حمدالله ارتكب عدد من الأخطاء الفنية خلال المباراة وقد ظهر بمستوى بدني ضعيف ولم يستطع التفوق على مدافعي الأهلي".

أضاف "هناك كذلك انعدام في الثقة أثر سلبًا على اللاعب، وأخيرًا ضعف خط الوسط ساهم في سوء مستوى حمدالله وبنزيما معًا، لكن أعتقد أن اللاعب يستطيع تدارك الموقف والعودة لمستواه وإحراز الكثير من الأهداف".

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