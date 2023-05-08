بجانب ماتيوس بيريرا .. رحيل هذا الثلاثي الأجنبي عن الهلال نهاية الموسم

إدارة الهلال ترتب الأوراق من جديد

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يبدو أن إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل بدأت بالفعل ترتيب أوراق الفريق استعدادًا للموسم القادم، وذلك بعد الإحباط الذي صاحب الزعيم هذا الموسم في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بخسارته اللقبين.

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الهلال سيُحاول في الـ12 من مايو الجاري إنقاذ موسمه من الخروج دون أي ألقاب، إذ سيواجه الوحدة في نهائي كأس الملك بعدما خسر السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وخرج من حسابات التنافس على دوري روشن.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أكدت أن الهلال قرر عدم تجديد عقد الثنائي أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو ليكونا أولا الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وأشارت إلى أن جوستافو كوييار كذلك لن يتواجد الموسم القادم رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2024، خاصة في ظل رغبة عدد من الأندية البرازيلية التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة أن مستقبل بقية الأجانب لم يُحسم بعد وسيخضع للتقييم الفني خلال الفترة القادمة وسيرتبط كذلك باللاعبين الجدد القادمين خلال سوق الانتقالات الصيفي، ويُستثنى من ذلك بالطبع ماتيوس بيريرا الذي حسم النادي أمر رحيله في يناير الماضي بإعارته إلى الوحدة الإماراتي.

يُشار إلى أن الهلال منع من قيد لاعبين جدد خلال فترتي انتقال الموسم الجاري على خلفية صراعه القانوني مع النصر حول لاعب وسطه محمد كنو.

Shahid