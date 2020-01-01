الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة اثانية والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الأهلي 0 × 0 الجونة

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18' ركنية للأهلي من اليمين ينفذها أفشة بعرضية تصل لأشرف الذي يمررها برأسه للداخل فيقابلها ربيعة بتسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

15' أفشة ينفذ الضربة الحرة بكرة تصطدم بالجدار البشري.

13' أفشة يتقدم بالكرة حتى يصل إلى حدود منطقة الجزاء، حيث يتدخل عليه كيامبادي وخطأ للأهلي من مكان جيد.

12' رشدي يتقدم بالكرة في اليسار لكنه يصطدم بديانج، وخطأ على الأهلي.

11' تمريرات أهلاوية في بداية لهجمة على الجونة.

7' الخطورة الأهلاوية متواصلة حيث تصل الكرة لجيرلدو فيمررها للسولية الذي يرسل عرضية لأفشة، فيمرر الكرة لبادجي، لكن إسلام طرق يخرج ويمسكها.

5' كرة خطييييييييييرة للأهلي بعد عرضية تربك دفاع الجونة وتصل الكرة لبادجي الذي يحولها للمرمى، وسهلة في يد إسلام طارق.

5' أكا يمرر كرة لبواليا في اليمين لكن تسلل على الأخير.

3' بداية هادئة للمباراة مليئة بالحذر من الفريقين

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الأهلي:

سيبدأ المدرب رينييه فايلر بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

أليو بادجي

تشكيل الجونة:

يبدأ المدرب بيدرو بارني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

ألان كيامبادي - خالد صبحي - محمد نجيب - جوزيف نجويم

عمرو بركات - سيرجي أكا

أحمد مجدي - إسلام رشدي - إسلام عبد النعيم

والتر بواليا

الشياطين الحمر في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، والفريق عائد من هزيمة كبيرة وغير متوقعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في مباراة ديربي قوية تألق فيها الفارس الأبيض بشكلٍ كبير، وتلقى المارد الأحمر هزيمة لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث خسر بثلاثيةٍ مقابل هدف واحد، ويريد تحقيق الفوز في المباراة القادمة لاستعادة الثقة ورفع معنويات لاعبيه مرةً أخرى للاستعداد للمواجهة الصعبة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة أفريقيا.

يحتل نادي الجونة المركز 14 برصيد 21 نقطة، ويريد الخروج من دوامة الصراع على البقاء في الدوري المصري بتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقطة على الأقل أمام صاحب المركز الأول، ويعد من أكثر الفرق التي تلقت هزيمة في الدوري حتى الآن بالتساوي مع نادي مصر المقاصة الذي يتذيل الجدول.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي والجونة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.