أودينيزي ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس في الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي تقام على ملعب داتشيا أرينا

أودينيزي 0 × 0 يوفنتوس

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27' توقف للراحة وشرب المياه..

26' رونالدووووووووو يرسل تسديدة من على قوس منطقة الجزاء تعبر من على حافة القائم الأيسر لموسو.

25' حصار يوفنتوس على أصحاب الأرض يعود من جديد.

23' خطييييييييرة لأودينيزي بتسديدة من سيما من أمام منطقة الجزاء، تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لتشيزني.

21' ديبالا يتفذ الضربة الحرة بعرضية يسارية يرتقي لها موسو ويمسك الكرة.

20' إيكونج يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على رامسي في اليمين.

19' دي بول يمرر كرة في العمق لنيستوروفسكي الذي يمررها من يسار المنطقة لأوكاكا في اليمين، لكن دي ليخت هو الأقرب.

17' عرضية من اليمين عن طريق بيرنارديسكي يبعدها الدفاع.

15' حصار قوي يضربه يوفنتوس على أودينيزي المتراجع كليًا.

12' تسديدة قوييييية من ديبالا من أمام منطقة الجزاء، يطير لها موسو ويبعدها لركنية من على يساره.

8' خطييييييييييرة لأودينيزي بعرضية من اليسار عن طريق سيما، يحولها ساندرو بالخطأ إلى المرمى، فتعبر الكرة من على يسار تشيزني ثم تصطدم بالقائم.

5' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق ديبالا يتركها رونالدو تعبر لبيرنارديسكي الذي يروض الكرة ويعيدها للدون الذي يرسل تسديدة يسارية، لكن سهلة في يد موسو.

3' يوفنتوس على اليمين بالأزرق الرديف، وأودينيزي على اليسار بالأبيض والأسود.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - دانييلي روجاني - ماتايس دي ليخت - دانيلو

أدريان رابيو - رودريجو بينتانكور - آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

رونالدو وديبالا في الهجوم 📋



يوفنتوس ينوي حسم لقب الكالتشيو الليلة 🏆 pic.twitter.com/bYL6YIK1O0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2020

البدلاء: ميريح ديميرل - خوان كوادرادو - ماركو أوليفيرا - جيانلويجي بوفون - لوكا زانيماتشيا - ميراليم بيانيتش - دوجلاس كوستا - جياكومو فريوني - كارلو بينسوليو - بليز ماتويدي - سيموني موراتوري - لوكا كوتشولو.

تشكيل أودينيزي:

يبدأ المدرب لوكا جوتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

خوان موسو

برام نويتينك - رودريجو بيساو - ويليام تروست إيكونج

مارفين زيجيلار - كين سيما - سيكو فوفانا - رودريجو دي بول - هيدي تير أفيست

ستيفانو أوكاكا - ليا نيستوروفسكي

البدلاء: ماتيا كومبانيون - مارتن بالومبو - نيكولاس - فرانشيسكو ماتزولو - صامويل باريسان - ينس لارسين - ماركو بالاريني - إريك ليروسي - إنريكو أوفيشاك - سامير - سيباستيان دي مايو.

أما أودينيزي فيحتل المركز السادس عشر في الجدول برصيد 36 نقطة، بفارق كبير عن منطقة الهبوط المتواجد بها ليتشي وبريشيا وسبال، وقد خسر في المباراة الأخيرة من نابولي 2-1، وقد خاض الفريق 34 مباراة فاز في 9 وتعادل 9 وخسر 16.

يحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وقد لعب الفريق 34 مباراة فاز في 25 وتعادل في 5 وخسر 4.

البيانكونيري قريب من حسم اللقب هذا الموسم، لكنه لا يقدم أداء جيد منذ عودة الكالتشيو من التوقف بسبب فيروس كورونا، لكنه محظوظ بتعثر المنافسين معه على لقب الدوري، لذلك لم يفقد المركز الأول حتى الآن، بل وابتعد به بالفوز على النسور الأسبوع الماضي.

أعزائي المتابعين، أهلاً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة أودينيزي ضد يوفنتوس في الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب داتشيا أرينا.