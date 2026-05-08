بث مباشر: شاهد نهائي كأس الملك السعودي 2026 بين الهلال والخلود

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الخلود والهلال، في نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025-2026.

الهلال وصل إلى النهائي بعد التغلب على الأهلي في نصف النهائي بضربات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أوصلت الخلود إلى المواجهة النهائية أمام الاتحاد.

الزعيم هو الأكثر تتويجًا بكأس الملك بواقع 9 مرات آخرها في الموسم قبل الماضي، بينما الخلود يشارك في أول مباراة نهائية له على الإطلاق.

متى موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال؟

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال، هو يوم الجمعة 8 مايو/أيار 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

المباراة الخلود - الهلال الحدث نهائي كأس الملك السعودي 2026 الموعد الجمعة 8 مايو 2026 التوقيت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات الملعب الإنماء