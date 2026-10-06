بث مباشر .. شاهد نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" بين المنتخب السعودي والإمارات

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإمارات، ضمن منافسات نهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب السعودي تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ليواجه قطر في نصف النهائي ويتفوق على العنابي بركلات الترجيح.

أما الإمارات، فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وأطاحت بمنتخب عُمان بعد الفوز بهدف نظيف، ليصل إلى النهائي.

ولم يصل المنتخب السعودي لنهائي البطولة منذ 2019 حينما خسر اللقب أمام البحرين، أما الإمارات فخسرت نهائي 2017 أمام عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل المنتخب السعودي ضد الإمارات في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى محمد العويس الدفاع محمد محرزي -جهاد ذكري - عبدالإله العمري - متعب الحربي المحور ناصر الدوسري - محمد كنو الوسط همام الهمامي - صالح أبو الشامات - سلطان مندش الهجوم فراس بريكان





تشكيل الإمارات ضد المنتخب السعودي في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-3-2-1 حارس المرمى خالد عيسى الدفاع روبين كانيدو – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني المحور مامادو كوليبالي – عصام فايز الوسط جوليرمي بالا – نيكولاس خيمينيز – لوان بيريرا الهجوم برونو دي أوليفيرا



