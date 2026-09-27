بث مباشر .. شاهد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
وبدأ المنتخب القطري البطولة بفوز على البحرين بهدفين نظيفين، بينما هزم اليمنيون بشكل مخيب أمام الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.
ما القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
خالد الحدي
منتصر الأزهري
محمد الشامسي
فيصل الهندي
جعفر الصليح
فهد عريشي
محمد الهنائي
صلاح الحمداني
محمد العتيبي
تشكيل قطر المتوقع ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-3-3
حارس المرمى
محمود أبو ندى
الدفاع
بيدرو ميجيل - أيوب العلوي - خوخي بوعلام - سلطان البريك
الوسط
عاصم ماديبو - أحمد فتحي - كريم بوضياف
الهجوم
أكرم عفيف - المعز علي - أحمد الجانحي
تشكيل اليمن المتوقع ضد قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حارس المرمى
محمد أمان
الدفاع
رامي الوسماني - هارون الزبيدي - نادر يحيى سهل - رضوان الحبيشي
المحور
أسامة عنبر - عمر منصور جولان
الوسط
عبد المجيد صبارة - عبدالواسع المطري - ناصر محمدوه - عمر الداحي
الهجوم
عصام الصبحي
ترتيب قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
المجموعة ب
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
ف
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
ف
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
خ
|4
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
خ