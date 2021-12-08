كيف تشاهد مباراة قطر والإمارات في كأس العرب 2021 مجانًا؟

تتواصل منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، ومع انتهاء دور المجموعات الذي شهد إثارة كبيرة في مبارياته وأحداثه، تترقب الجماهير انطلاق الدور ربع النهائي، وستتوجه الأنظار إلى ملعب البيت لإقامة مباراة قطر والإمارات.

صعد المنتخب القطري على صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز في على البحرين وعمان ثم التغلب على العراق بثلاثية دون رد.

أما منتخب الإمارات، فجاء في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن منتخب تونس الذي اقتنص الصدارة في المباراة الأخيرة بفوزه على الأبيض.

بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من المحيط للخليج في مشاهدة المباراة، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات.

الدليل الشامل لكأس العرب قطر 2021

ما هو موعد مباراة قطر والإمارات في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة قطر والإمارات هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 على ملعب البيت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت بتوقيت قطر، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - الإمارات الجمعة 10 ديسمبر 2021،

22:00 قطر، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 1، 2

AL KASS ستاد البيت

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة قطر والإمارات؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة قطر والإمارات عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.