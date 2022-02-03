بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022

ويحلم ريال مدريد بإعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013، وللمصادفة فإن المدرب الحالي، كارلو أنشيلوتي، كان آخر من حققه للوس بلانكوس.

الغلبة كانت دائمًا للنادي الملكي، ففاز في الثلاث مباريات، وهو ما يجعل المباراة بطابع ثأري للغاية بالنسبة للنادي الباسكي.

ستكون هذه المباراة هي الرابعة بين ريال مدريد وبيلباو هذا الموسم، بعد أن التقيا في الدوري الإسباني مرتين، وبنهائي كأس السوبر بالسعودية.

أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر من موقع جول، لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.