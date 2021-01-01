بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر 2021

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2021

شاهد المباراة من هنا

ريال مدريد 1 × 2 أتلتيك بلباو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

يتقابل كلا من ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في ثاني مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تُقام فيها مباريات هذا الدور من جولة واحدة، ومن المنتظر أن تُلعب المباراة على ملعب لا روزاليدا الخاص بنادي ملقا.

المزيد من الفرق

يرغب الملكي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب أتلتيكو مدريد، ولكن سيتعين عليه التغلب على بيلباو قبل أن يضرب موعدًا في مواجهة مثيرة ومنتظرة مع برشلونة في كلاسيكو مرتقب ومتوقع.

في المقابل، يرغب مارسيلينو المدير الفني الجديد لأتلتيك بيلباو في تحقيق بداية قوية مع الفريق الباسكي بالفوز معه بأول الألقاب ولكن أي بطولة في إسبانيا، يجب وأن تعني الكثير لأنها تتحقق من خلال التفوق على واحد من العملاقين برشلونة أو ريال مدريد أو كلاهما.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو



تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالينزاجيا - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز- أندير كابا

إيكر مونياين - أوناي فينسيدور - داني جارسيا - أوسكار دي ماركوس

راؤول جارسيا - إيناكي ويليامز

الهدف الأول لأتلتيك بيلباو

الهدف الثاني لأتلتيك بلباو

الهدف الأول لريال مدريد

نهاية المباراة