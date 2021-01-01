بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر 2021

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2021

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يتقابل كلا من ريال مدريد وأتلتيك بلباو في ثاني مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي تُقام فيها مباريات هذا الدور من جولة واحدة، ومن المنتظر أن تُلعب المباراة على ملعب لا روزاليدا الخاص بنادي ملقا.

يرغب الملكي في الحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي على حساب أتلتيكو مدريد، ولكن سيتعين عليه التغلب على بلباو قبل أن يضرب موعدًا في مواجهة مثيرة ومنتظرة مع برشلونة في كلاسيكو مرتقب ومتوقع.

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في المقابل، يرغب مارسيلينو المدير الفني الجديد لأتلتيك بلباو في تحقيق بداية قوية مع الفريق الباسكي بالفوز معه بأول الألقاب ولكن أي بطولة في إسبانيا، يجب وأن تعني الكثير لأنها تتحقق من خلال التفوق على واحد من العملاقين برشلونة أو ريال مدريد أو كلاهما.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رفائيل فاران - سيرجيو راموس - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو



تشكيل أتلتيك بلباو:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالينزاجيا - إينيجو مارتينيز - أوناي نونيز- أندير كابا

إيكر مونياين - أوناي فينسيدور - داني جارسيا - أوسكار دي ماركوس

راؤول جارسيا - إيناكي ويليامز

الهدف الأول لأتلتيك بلباو