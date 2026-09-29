بث مباشر .. شاهد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

الأخضر حسم تأهله لنصف النهائي بعد الفوز على الكويت وعمان، بينما يبحث العراق عن تعادل أو فوز للتأهل للدور القادم.

وكان أسود الرافدين قد قلبوا تأخرهم أمام الكويت لفوز في الدقائق الأخيرة، كما سبق وتعادل مع عمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل المنتخب السعودي ضد العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى محمد العويس الدفاع نواف بوشل - محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - زكريا هوساوي المحور عبدالله الخيبري - عبدالإله العمري الوسط سلطان مندش - عبدالله آل سالم - ناصر الدوسري الهجوم عبدالله حمدان

تشكيل العراق ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى أحمد باسل الدفاع مصطفى سعدون - يوسف الإمام - ميثم جبار - ميرخاس دوسكي المحور أمير العماري - زيد إسماعيل الوسط أحمد قاسم - كرار نبيل - حسن عبدالكريم الهجوم سيف رشيد





ترتيب المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 2 2 0 0 4 0 +4 6 ف ف 2 العراق العراق 2 1 1 0 4 3 +1 4 ف ت 3 عمان عمان 2 0 1 1 1 4 -3 1 خ ت 4 الكويت الكويت 2 0 0 2 2 4 -2 0 خ خ الجولة القادمة



