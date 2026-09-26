بث مباشر .. شاهد مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل الكويت المتوقع ضد العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى سعود الحوشان الدفاع راشد الدوسري - يوسف الحقان - عبدالعزيز ناجي - معاذ الظفيري المحور أحمد الظفيري - خالد المرشد الوسط عيد الرشيدي - ناصر فالح - محمد دحام الهجوم شبيب الخالدي





تشكيل العراق المتوقع ضد الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى أحمد باسل الدفاع مصطفى سعدون - آكام هاشم - زيد تحسين - أحمد يحيى المحور كرار نبيل - زيد إسماعيل الوسط حسن عبدالكريم - محمد قاسم - إبراهيم بايش الهجوم ايمن حسين





ترتيب الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 2 عمان عمان 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 3 العراق العراق 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 4 الكويت الكويت 1 0 0 1 0 1 -1 0 خ الجولة القادمة



