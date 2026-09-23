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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
العراق ضد عمان
العراق
عمان
العراق
عُمان

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره العُماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب العراقي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والسعودية وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق


قنوات الكأس

الكأس 1

أحمد الطيب


قنوات الكأس

الكأس 2

منتصر الأزهري


أبوظبي الرياضية 1

أبوظبي الرياضية

عيسى الحربين


السعودية الرياضية

السعودية الرياضية 1

عبدالعزيز الزيد


قناة الشارقة الرياضية

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


عمان الرياضية

عمان الرياضية

صلاح الحمداني


شاشا

منصة شاشا

عبدالله الحربي


الكويت الرياضية

الكويت الرياضية

جعفر الصليح

تشكيل العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



ترتيب العراق وعمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
العراقالعراقالعراق
00000000
2
الكويتالكويتالكويت
00000000
3
عمانعمانعمان
00000000
4
السعوديةالسعوديةالسعودية
00000000
الجولة القادمة


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