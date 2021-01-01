بث مباشر: شاهد مباراة الرجاء والإسماعيلي الإياب في كأس العرب 2020

تغطية مباشرة لمباراة الرجاء والإسماعيلي في إياب نصف نهائي كأس العرب 2020

شاهد المباراة من هنا

الرجاء 3 × 0 الإسماعيلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

يستقبل الرجاء على ملعب مراكش نظيره الإسماعيلي في قمة من قمم كرة القدم تُقام بينهما بطابع عربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال..

الإسماعيلي يعاني على المستوى المحلي ويحاول أن يستغل الفرصة للفوز بالمباراة خاصة وأنّه تقدم في مباراة الذهاب بهدف نظيف في الإسماعيلية، بينما يحاول الرجاء تعويض خروجه المبكر من دوري أبطال أفريقيا لتحقيق إنجاز عربي.

وكان الاتحاد السعودي قد أقصى الشباب من نصف النهائي ليضرب موعدًا في المباراة النهائية وينتظر الفائز من قمة المغرب ومصر بين الرجاء والإسماعيلي.

تشكيل الرجاء:

التشكيل | 4-2-3-1

أنس الزنيتي

عبد الإله مدكور- سند الورفلي- مروان هدهودي- عبد الجليل جبيرة

عمر العرجون - زكرياء الوردي

محمد زريدة - محسن متولي - نوح السعداوي

سفيان رحيمي

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد صبحي

محمد عمار - مروان الصحراوي - محمد بيومي - رضوان شريفي

محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل

شكري نجيب- عماد حمدي - فخر الدين بن يوسف

أحمد مدبولي

الشوط الثاني

فرصة خطيرة للضيوف..

الإسماعيلي أخطر حتى الآن في الشوط الثاني

الهدف الأول للرجاء

الهدف الثاني للرجاء

الهدف الثالث للرجاء