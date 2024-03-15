بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الأهلي والنصر في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والنصر، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لتعزيز مكانته في المربع الذهبي، والاقتراب أكثر من خطف وصافة الترتيب، وضمان مقعدًا في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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على الجانب الآخر النصر، بعد السقوط في آخر مباراتين، يريد إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى طريق الانتصارات، للحفاظ على حظوظه في الحصول على لقب الدوري.

ويأتي النصر في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 47 نقطة.

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متى موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 15 مارس 2024 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والنصر على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الملعب الأهلي - النصر الجمعة 15 مارس 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD علي سعيد الكعبي الجوهرة المشعة شاهد SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة SSC SPORT 1 SD أحمد النفيسة

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب ماتياس يايسله الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى إدوارد ميندي الدفاع علي مجرشي – إيبانيز – مريح ديميريال – سعد بالعبيد محور الارتكاز فرانك كيسيه – علي الأسمري الوسط سانت آلان ماكسيمان – روبرتو فيرمينو – رياض محرز الهجوم فراس البريكان

تشكيل النصر لمباراة الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب لويس كاسترو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 3-4-3 حارس المرمى دافيد أوسبينا الدفاع إمريك لابورت – علي لاجامي – أليكس تيليس الوسط عبد الله الخيبري – بروزوفيتش – أوتافيو - عبدالرحمن غريب الهجوم ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أيمن يحيى

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