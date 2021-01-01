بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي 2020-21
يستقبل ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية، مباراة هامة تجمع بين الأهلي والفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين.
ابتعد حلم اللقب قليلاً عن الراقي بعد الخسارة من الليث المتصدر في الجولة 20 من الدوري، حيث توقف رصيده عند النقطة 35.
🔗 — بث مباشر لمباراة #الفيصلي_الاهلي (الجولة الـ21) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 3️⃣— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 27, 2021
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على الجانب الآخر، يدخل الفيصلي اللقاء بعد فوز هام على حساب الاتحاد في الجولة الماضية، ليصل إلى المركز العاشر برصيد 26 نقطة.
تشكيل الأهلي:
التشكيل| 4-1-4-1
محمد العويس
هاني الصبياني - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - عبد الله ترمين
نوح الموسى
عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - إدريس فتوحي - سلطان مندش
عمر السومة.
تشكيلة الفريق 💚⚽️#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/WowSPtsT5c— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 27, 2021
تشكيل الفيصلي:
التشكيل| 4-2-3-1
مصطفى ملائكة
عبد الله الحسن - رافييل سيلفا - وليد الأحمد - محمد النخلي
هشام فايق - ميركل
أحمد الفقي - أمالفيتانو - جويلهيرمي
تفاريس
تشكيلة فريق #الفيصلي الأساسية والأحتياطية في لقاء #الاهلي— النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) February 27, 2021
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين pic.twitter.com/BoPr4jafbu