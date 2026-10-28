بث مباشر: شاهد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 .. دور المجموعات

يستعد جمهور كرة القدم الإفريقية لقرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 بوجود عدد من الأندية الكبرى.

النادي الزمالك المصري يعود للمشاركة في البطولة بعد غياب لسنوات، بجانب المغرب الفاسي ونهضة بركان والترجي التونسي والهلال السوداني وغيرهم من الأندية العريقة.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027

أسفرت نتائج القرعة عن الآتي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية

















المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة





















ما الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027؟ وما تصنيفها؟

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الزمالك المصري الهلال السوداني مولودية الجزائر الإفريقي التونسي بيراميدز المصري سيمبا التنزاني أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ويليت الأنجولي الترجي التونسي يانج أفريكانز التنزاني نواذيبو الموريتاني كولومبي سبورتيف الكاميروني نهضة بركان المغربي بترو أتليتيكو الأنجولي حوريا كوناكري الغيني المغرب الفاسي

ما القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027؟

يبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2026-2027 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.



