بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2026 .. لحظة بلحظة

موعد حفل الكرة الذهبية 2026، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2026

سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر

ترتيب الكرة الذهبية 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال في 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

الفائز/ة بجائزة كرويف لأفضل مدرب/ة للسيدات في 2026 الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب

تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُقام في العاصمة الإنجليزية، لندن.