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Ballon d'Or, Trophy, 2024Getty Images
شاهد حفل الكرة الذهبية
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل الكرة الذهبية 2026 .. لحظة بلحظة

الكرة الذهبية
الدوري الإسباني
ريال مدريد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
فينيسيوس جونيور
رودري
لامين يامال
كيليان مبابي
إرلينج هالاند
برشلونة
إسبانيا
فرنسا
النرويج

شاهد مباشرةً بالفيديو البث المباشر ولحظةً بلحظة كافة أحداث ومجريات حفل جائزة الكرة الذهبية 2026

شاهد البث المباشرة للكرة الذهبية 2026 من هنا

موعد حفل الكرة الذهبية 2026، قائمة المرشحين والقنوات الناقلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل الكرة الذهبية 2026

سوف يتم نقل الحفل بصورة مباشرة وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر

ترتيب الكرة الذهبية 2026
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الفائزة بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026
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الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2026
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الفائز بجائزة كوبا لأفضل لاعبة شابة 2026
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الفائز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2026
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الفائزة بجائزة ياشين لأفضل حارسة مرمى في 2026
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الفائز بجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال في 2026
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الفائز/ة بجائزة كرويف لأفضل مدرب/ة للسيدات في 2026
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تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي مع اقتراب موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 "بالون دور"، والذي يمثل النسخة السبعين من الحفل السنوي الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول، لتكريم أفضل لاعبي كرة القدم في العالم عن موسم 2025-2026.

وللمرة الخامسة في تاريخ الجائزة، سيتم الاعتماد على نتائج الموسم الكروي بدلًا من السنة الميلادية في تحديد الفائز، على أن تمتد الفترة التي تُحتسب خلالها إنجازات اللاعبين من 3 أغسطس 2025 وحتى 19 يوليو 2026، لتشمل أبرز المنافسات والأحداث التي شهدها الموسم.

ومع اقتراب موعد الحفل المرتقب، تتجه الأنظار إلى قائمة أبرز المرشحين للجائزة، في انتظار لحظة الكشف عن صاحب الإنجاز الأكبر، ومن سيحصل على الكرة الذهبية ويخلّد اسمه بين أساطير الجائزة على مر التاريخ.

أعزائي المتابعون .. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة لحفل جائزة الكرة الذهبية 2026، والتي تُقام في العاصمة الإنجليزية، لندن.

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