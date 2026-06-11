بث مباشر: شاهد افتتاح كأس العالم 2026 ومباراة المكسيك وجنوب إفريقيا





الكل يترقب افتتاح كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

وحينما يعلن الحكم البرازيلي ويلتون سيمبايو انطلاق أول صافرة، سيكون منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا جاهزين لبدء نسخة استثنائية من المونديال.





تشكيل المكسيك المتوقع لمواجهة جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

قد يعتمد المدرب خافيير أجيري العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى راؤول رانخيل الدفاع خيسوس جاياردو - يوهان فاسكيز - سيزار مونتيس - إسرائيل رييس الوسط إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جويتيريس الهجوم خوليان كينيونيس - راؤول خيمينيز - روبتو ألفارادو

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع لمواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المباراة هوجو بروس بالتشكيل التالي:-