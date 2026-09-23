بث مباشر .. شاهد افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 27" ومباراة المنتخب السعودي والكويت

يحتضن ملعب الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالبطولة، إلى جانب منتخبات الكويت والعراق وعُمان، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي والكويت في افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة المعلق الكأس 1 خالد الحدي الكأس 2 سمير اليعقوبي أبوظبي الرياضية 1 عيسى الحربين أبوظبي الرياضية 2 محمد الشامسي السعودية الرياضية 1 فهد العتيبي MBC شاهد أحمد النفيسة الشارقة الرياضية موسى عيد عمان الرياضية محمد الريامي

تشكيل المنتخب السعودي ضد الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"









التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى نواف العقيدي الدفاع متعب الحربي – حسن كادش – عبدالإله العمري – نواف بوشل المحور محمد كنو - ناصر الدوسري الوسط همام الهمامي - محمد أبو الشامات - صالح أبو الشامات الهجوم عبدالله الحمدان





تشكيل الكويت ضد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى سعود الحوشان الدفاع راشد الدوسري - جاسم المطر - يوسف الحقان - معاذ الظفيري لمحور خالد المرشد - عبدالعزيز مراد الوسط عيد الرشيدي - ناصر فالح - محمد دحام الهجوم شبيب الخالدي





ترتيب المنتخب السعودي والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 عمان عمان 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 2 العراق العراق 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 3 الكويت الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السعودية السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



