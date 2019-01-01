الإسماعيلي يهزم المقاولون العرب بثنائية

الدراويش لا يزال لهم أربع مؤجلات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتصر الإسماعيلي انتصارًا سهلًا أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

استغرق الدراويش ست دقائق فقط قبل تسجيل هدفهم الأول من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام كريم بامبو وسط حراسة من ثنائي دفاع ذئاب الجبل.

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وأضاع أحمد علي؛ مهاجم المقاولون، فرصة التعادل في الدقيقة 24 بعدما انفرد بحارس الإسماعيلي، لكنه سددها ضعيفة، تمكن الأخير من إبعادها إلى ضربة ركنية.

مع مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، أضاف محمود عبد العاطي "دونجا" الهدف الثاني للدراويش بعدما استغل شيلونجو خطأ دفاعي واستخلص الكرة ثم مررها على قوس منطقة الجزاء إلى دونجا القادم من الخلف، ليسددها مباشرة في المرمى.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 35 في المركز السابع مع بقاء أربع مباريات مؤجلة له.

بينما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 36 في المركز السادس.