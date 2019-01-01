بثلاثية.. الأهلي يفوز على النجوم ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك
حقق الأهلي فوزًا سهلًا على نظيره النجوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
الأهلي تعافى بشكل كبير مع المدير الفني الجديد السويسري كريستيان جروس، والنتائج في تحسن مستمر رغم بعض الغيابات على رأسهم عمر السومة.
الراقي تأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد هذا الفوز وأخذ خطوة جديدة نحو لقب قريب للغاية.
بدأ الأهلي المباراة سريعًا بهدف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الراقي بهدف اللاعب الجزائري.
الهدف الأول لفريق #الأهلي سجله يوسف بلايلي عند الدقيقه 3'#النجوم 0 : 1 #الاهلي#النجوم_الاهلي pic.twitter.com/fXQVAIutFH— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
وفي الشوط الثاني عاد الجزائري بلايلي ليحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60، ليبتعد بالنتيجة مرة أخرى عن المنافس "النجوم".
الهدف الثاني لفريق #الأهلي سجله يوسف بلايلي عند الدقيقه 60'#النجوم 0 : 2 #الاهلي#النجوم_الاهلي pic.twitter.com/xwC9ortqQ5— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
قلص ماجد محمد العماري النتيجة لصالح النجوم بهدف أول في الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء ليثير قلق جماهير الراقي.
الهدف الأول لفريق #النجوم سجله ماجد العماري عند الدقيقه 83'#النجوم 1 : 2 #الاهلي#النجوم_الاهلي pic.twitter.com/5Du4zbhs4S— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الثالث للأهلي وحسم تأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك.
الهدف الثالث لفريق #الأهلي سجله عبدالرحمن غريب عند الدقيقه 85'#النجوم 1 : 3 #الاهلي#النجوم_الاهلي pic.twitter.com/IuKS6w9tII— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019