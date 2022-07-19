بتوصية من مساعد كومان.. أياكس يفاوض نجم برشلونة
كشفت تقارير صحفية هولندية عن رغبة فريق أياكس بالتعاقد مع مهاجم برشلونة، مارتين برايثوايت في سوق الانتقالات الحالي.
حيث أن النجم الدنماركي بات من الأسماء المرشح خروجها في هذا الصيف من الفريق الكتالوني، بعد أن ضم البلوجرانا العديد من العناصر الهجومية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" نقلًا عن الصحافة الهولندية، فإن أياكس يرغب في استغلال تلك الوضعية للحصول على توقيع برايثوايت.
أوضحت التقارير أن مدرب فريق أياكس، ألفريد شرودر، يصر بقوة على ضم مارتين برايثوايت في سوق الانتقالات الحالي.
فمدرب الفريق الهولندي الحالي يعرف اللاعب جيدًا، حيث أنه كان المدرب المساعد لرونالد كومان حينما تولى الأخير مسؤولية الإدارة الفنية لفريق برشلونة من قبل.
وينوي أياكس تعزيز صفوفه الهجومية من خلال التوقيع مع النجم الدنماركي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2024.
لكن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، وسيحاول تسهيل عملية الخروج لتقليل فاتورة الرواتب الضخمة الذي يتحملها الفريق الكتالوني.
جدير بالذكر أن مارتين قد انضم لصفوف فريق برشلونة في شهر فبراير من عام 2020، ومنذ ذلك الحين شارك مع البلوجرانا في 75 مباراة، سجل من خلالها 10 أهداف، فيما صنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.