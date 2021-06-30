بتوصية من كاريلي .. الاتحاد يقدم عرضًا لضم صفقة نارية

فابيو كاريلي يستهدف صفقة قوية

تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على العديد من الملفات، أبرزها تسديد الديون المستحقة على النادي، بالإضافة إلى إجراء تعاقدات وصفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق الأول، استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن أن ديون نادي الاتحاد وصلت إلى مبلغ 140 مليون ريال، يجب تسديدها قبل شهر أغسطس المقبل، لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.

وأشارت صحيفة "Central da Bola" إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي إلى نادي بالميراس البرازيلي، بهدف التعاقد مع لاعبه جوستافو سكاربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يرغب في التعاقد مع سكاربا خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف النمور، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وأكدت الصحيفة على أن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع بالميراس، جاء برغبة من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب، ويرغب في ضمه لصفوف العميد.

ويقترب اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش من الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد، هذا بالإضافة إلى البرازيلي برونو هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهناك رغبة في التعاقد مع لاعبين أجانب.

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ولن يستطيع نادي الاتحاد قيد أي لاعب جديد بقائمته خلال الوقت الحالي، بسبب عدم استخراجه شهادة الكفاءة المالية، من جانب وزارة الرياضة حاليًا.