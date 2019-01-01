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دوري أبطال آسيا

بتوجيه من ولي عهد دبي - الوصل إلى إيران بطائرة خاصة

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الإمبراطور في لم يحقق سوى فوز وحيد بدوري أبطال آسيا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تطير بعثة الوصل الإماراتي غدًا الإثنين، إلى إيران، استعدادًا لمواجهة ذوب آهان أصفهان، بدوري أبطال آسيا.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب فولاد شهر، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

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وقام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، بتوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الإمبراطور إلى إيران، للمساهمة في تحسين وضعه الآسيوي.

الفريق الإيراني كان قد تمكن من إسقاط الوصل على أرضه بالإمارات بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثالثة.

الإمبراطور يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، جمعها من فوز وحيد، بينما يتصدر ذوب آهان المجموعة بسبع نقاط.

 

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