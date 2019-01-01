بتوجيه من ولي عهد دبي - الوصل إلى إيران بطائرة خاصة

الإمبراطور في لم يحقق سوى فوز وحيد بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تطير بعثة الوصل الإماراتي غدًا الإثنين، إلى إيران، استعدادًا لمواجهة ذوب آهان أصفهان، بدوري أبطال آسيا.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب فولاد شهر، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

رئيس الوصل الإماراتي يعتذر للجماهير بسبب سوء النتائج

وقام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، بتوجه بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الإمبراطور إلى إيران، للمساهمة في تحسين وضعه الآسيوي.

الفريق الإيراني كان قد تمكن من إسقاط الوصل على أرضه بالإمارات بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثالثة.

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تم تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى إيران لمواجهة ذوب آهن الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا. pic.twitter.com/4qLPS22JPB — SC (@AlWaslSC) ٢١ أبريل ٢٠١٩

الإمبراطور يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، جمعها من فوز وحيد، بينما يتصدر ذوب آهان المجموعة بسبع نقاط.