بتواجد 5 لاعبين عرب .. اتحاد التاريخ والإحصاء يُعلن قائمته لأفضل لاعبي العالم!

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021، والتي شهدت مفاجأة سارة بتواجد خمسة لاعبين عرب.

وتضم القائمة النهائية 33 لاعبًا، معظمهم ينشط في الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسيان كريم بنزيما وكيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.

ويحمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقب أفضل لاعب في العالم 2020 من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، ويعد مرشحًا فوق العادة للاحتفاظ بالجائزة.

لكن من المتوقع أن يواجه ليفاندوفسكي منافسة شرسة من كريم بنزيما وليونيل ميسي على الجائزة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن الفائزين بجوائزه المختلفة لعام 2021، خلال شهر نوفمبر الجاري.

من هم اللاعبون العرب المرشحون للجائزة؟

وإلى جانب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، يتواجد أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي في القائمة.

لكن المفاجأة كانت بتواجد اسمين ينشطان في الدوريات العربية، الأول أكرم عفيف نجم نادي السد القطري، والثاني علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.

أسماء غير متوقعة!

وتضم القائمة تقريبًا أسماء وممثلين من كافة قارات العالم، مثل ثنائي أمريكا الجنوبية، الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى جانب الكولومبي لويس دياش لاعب بورتو البرتغالي.

ومن أمريكا الشمالية، نجد جيوفاني رينا لاعب الولايات المتحدة، إلى جانب المكسيكي هيكتور هيريرا لاعب أتلتيكو مدريد، والكندي ألفونسو ديفيس نجم بايرن ميونخ.

أما على مستوى قارة آسيا، وإلى جانب مبخوت وعفيف، نجد اسم الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي، والإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو.

ومن إفريقيا، ومع تواجد صلاح ومحرز وحكيمي، نجد أيضًا السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

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