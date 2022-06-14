بتهمة السرقة .. محكمة ألمانية تدمر آمال برشلونة في ضم ليفاندوفسكي

لابورتا في أزمة جديدة

ضربة اقتصادية جديدة قادمة إلى نادي برشلونة الإسباني، بسبب استخدام تقنية تكنولوجية بطريقة غير قانونية بملعب كامب نو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن محكمة براءات الاختراع بمدينة ميونخ الألمانية، قضت بعدم قانونية استخدام تقنية Supponor للإعلان بالنادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن الأمر قد يصل إلى غرامة قيمتها 30 مليون يورو، بالإضافة لعواقب أخرى واسعة النطاق من الناحية المالية.

ما هي الخاصية التي سيعاقب برشلونة بسببها؟

منذ عام 2019 أظهر برشلونة للعالم إعلانات معدلة بمحيط ملعب كامب نو، حيث يرى المشاهدون الإسبان إعلانات البيرة الإسبانية على لوحات الإعلانات، بينما يرى المشاهدون في الصين إعلانات البيرة الصينية.

وبفضل هذه التقنية استفاد برشلونة من أعمال الرعاية الإقليمية التي تقدر بملايين الدولارات لزيادة الأرباح بخزينة النادي.

ولكن شركة "أنجلو" الفنلندية التي قامت بتوريد هذه التقنية لبرشلونة، متهمة بسرقة هذه التكنولوجيا من شركة "AIM Sport" السويسرية التي تعمل مع ريال مدريد وإشبيلية.

ومن جانبها وجدت المحكمة الألمانية حدوث انتهاكات لبراءة الاختراع للشركة السويسرية، وقضت بتعليق مبيعات الشركة الفنلندية مع دفع التعويضات اللازمة.

وتتجه المسؤولية أيضًا نحو الأندية التي استخدمت هذه التقنية، بسبب الأرباح التي حققتها بعد الاستفادة منها.

كيف يتضرر برشلونة من هذا الحكم؟

النادي الكتالوني لن يخسر فقط الإيرادات القادمة من الرعاة الإقليميين، بل قد يكون مسؤولًا عن أكثر من 30 مليون يورو من الأضرار.

وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية لبرشلونة ورئيسه جوان لابورتا والذي يحاول توفير الأموال لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن حكم المؤكد تأثير هذه القضية بالسلب على محاولات النادي لضم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ورافينيا جناح ليدز يونايتد.

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