بتصريحات عنيفة وقوية .. تاليسكا يتحدث عن سبب قبول عرض النصر

تاليسكا يتحدث عن موقفه من الانضمام للمنتخب البرازيلي

خرج البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب نادي النصر، بتصريحات عنيفة وقوية، بشأن اختياره اللعب في المملكة العربية السعودية والصين، وعدم الاستمرار في أوروبا.

وانضم تاليسكا لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قام النادي السعودي بتسديد الشرط الجزائي في عقده، لينضم للعالمي بداية من الموسم المقبل.

ماذا قال تاليسكا عن تركه لأوروبا ولعبه في الصين والسعودية؟

وخلال تصريحات لصحيفة "UOL" البرازيلية قال تاليسكا: "للأسف البعض يعتقد أن اللعب في أوروبا مختلف عن اللعب في الصين أو السعودية، ولكن هناك من يلعب في أوروبا، ولا يلعبون ثلث ما يلعب اللاعبين الموجودين في السعودية".

وتابع: "يجب العلم بأن اللاعب إذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية، هذا يعني بأنه يتمتع بالجدارة، وليس لأن مستواه غير جيد".

هل انتقل تاليسكا إلى النصر السعودي من أجل المال؟

وعلق تاليسكا على هذا الأمر قائلًا: "لم انتقل إلى السعودية من أجل المال فقط، فإذا تلقى لاعبًا من أوروبا عرضًا كما حدث معي في الصين أو أوروبا، سيفعل ذلك بالطبع".

واستدرك أندرسون تصريحاته قائلًا: "قد يرفض البعض العروض المالية الكبيرة، ولكن البعض الآخر لا، هذا الأمر صعب للغاية، وعقلية اللاعبين مختلفة".

وواصل: "الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لا يفقد الهيبة كما يعتقد البعض، ولكن الهيبة داخل أرضية الملعب وليس خارجها، أن تنتصر بالألقاب والأهداف، وهذا ما يسمى الهيبة".

واستدل تاليسكا على صحة ما قاله، حيث قال: "هناك عدد من اللاعبين أصدقائي لعبوا في الصين، وانضموا لصفوف المنتخب البرازيلي، مثل باولينيو وريناتو أوجوستو وغيرهما".

ما هو موقف تاليسكا من المنتخب البرازيلي؟

وعلق تاليسكا على عدم انضمامه للمنتخب البرازيلي الفترة الماضية، حيث قال: "إذا قدمت مستوى فني جيد، سيكون استدعائي للمنتخب البرازيلي لزامًا على المدير الفني".

وأردف: "سأقدم أفضل ما في وسعي لتحقيق الإنجازات مع نادي النصر، خاصة وأنني تعودت على تحقيق الألقاب والبطولات مع جميع الأندية التي لعبت لها".

من الأفضل الدوري السعودي أم الصيني؟

ويرى تاليسكا أن الدوري السعودي أفضل وأقوى من الصيني، وذلك بسبب تواجد 7 محترفين أجانب في كل فريق، وأغلبهم دوليين في منتخبات بلادهم.

أندرسون تاليسكا صاحب الـ27 عامًا، بدأ مسيرته مع نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال إلى أوروبا من بوابة بنفيكا البرتغالي، ثم بشكتاش التركي، وأخيرًا جوانزهو الصيني الذي انضم منه إلى النصر.

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