بتروسبورت يستضيف مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

الزمالك يستعد لخوض منافساته الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك أمام ديكاداها الصومالي، ضمن دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا يوم 11 أغسطس الجاري، حيث تم نقلها من ستاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن ملعب "بتروسبورت" هو الذي سيستضيف مباراة الزمالك أمام ديكاداها يوم 11 أغسطس.

وكانت هيئة ستاد القاهرة الدولي وافقت على استقبال مباريات الزمالك والأهلي في البطولات الإفريقية والمحلية في الموسم الجديد.

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ودبت الحياة مرة أخرى في ستاد القاهرة بعد استضافته لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة التي فازت بها الجزائر.