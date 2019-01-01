بترجي يكشف مصير مهند عسيري

أنباء عن رحيل مهند عسيري عن الأهلي بنهاية الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عبدالله بترجي، رئيس الأهلي السعودي، عن مصير مهند عسيري مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة مع الراقي وهل اقترب اللاعب من الرحيل؟

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول اقتراب رحيل مهند عسيري عن الأهلي بسبب ابتعاده عن الأهلي والتشكيل الأساسي منذ فترة كبيرة.

وقال بترجي في تصريحات صحفية: "مهند سيستمر مع الأهلي ولن يرحل كما قال البعض في الفترة الأخيرة، واللاعب قام بالمصالحة مع الجميع".

وأضاف: "مهند انضم للتدريبات الجماعية، وننتظر في الفترة المقبلة تألقه وعودته لمستواه الكبير مع الفريق ومساعدته لتحقيق البطولات خلال الموسم الحالي".

وتابع رئيس الأهلي: "جويدي قام بعمل كبير مع الفريق ولكنه تسبب في انخفاض بعض مستوى اللاعبين مثل المدافع سانتوس وأيضًا غيابه عن مواجهة النصر".

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلف النصر الوصيف، والمتصدر الهلال والذي يسير نحو اللقب في الموسم الحالي.