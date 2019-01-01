بترجي يعاتب الصائغ بسبب عرض رعاية الأهلي الجديد

كلٌ نسب الفضل إلى نفسه!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه عبد الله بترجي؛ رئيس الأهلي السعودي السابق، باللوم إلى أحمد الصائغ؛ الرئيس الحالي للنادي، بعدما غفل جهوده في عقد الرعاية الجديد للنادي مع شركة "إم جي موتور".

مجلس الراقي أعلن أمس الجمعة، إقامة حفل في 20 من الشهر الجاري، لتوقيع عقد رعاية مع "إم جي موتور"، مؤكدًا أنها ضمن الخطط الاستثمارية التي تعمل عليها إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

لكن بترجي أكد أن الاتفاق مع الشركة تم في عهد، حيث كتب عبر حسابه على "سناب شات": "سعيد جدًا بتوقيع اتفاقية إم جي للرعاية على صدر النادي الأهلي، ومما يزيدني فخرًا أن الاتفاقية تم الانتهاء منها أثناء رئاستي وبمجهودي الشخصي".

أهلي جدة يحاول ضم علي معلول ورفع قيمة العرض المادي

وأضاف: "الاتفاقية كانت من ضمن ملفي الانتخابي في حال ترشحت، كنت أتمنى من الأخ أحمد الإشارة لذلك لعمله بكافة التفاصيل".

يذكر أن الصائغ تولى رئاسة الأهلي في 18 من يونيو الماضي بالتزكية، ولمدة أربع سنوات مقبلة.

وكان بترجي قد تم إعفائه من الاستمرار في رئاسة النادي قبلها، مع تكليف الرئيس الحالي بتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات.