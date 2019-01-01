بتتويجه بكأس الملك.. مارسيلينو يحقق فوزه الأول على برشلونة

مارسيلينو يتوج بكأس ملك إسبانيا رفقة فالنسيا ويسكر أخيرًا عقدته أمام برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح مدرب نادي فالنسيا في كسر عقدته أمام برشلونة، حيث حقق فوزه الأول على الفريق الكتالوني في مسيرته التدريبية.

و حقق نادي فالنسيا الفوز اليوم على نظيره برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال الفريق لقبه الأول منذ عام 2008.

وفي المباراة رقم 21 لمدرب فالنسيا مارسيلينو أمام برشلونة، استطاع أخيرًا تحقيق فوزه الأول على العملاق الكتالوني.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

ولعب مارسيلينو 20 مباراة من قبل أمام برشلونة كمدرب، سواء مع فالنسيا أو قبلها مع فياريال وإشبيلية وراسينج سانتادير وريال سرقسطة.

وحقق مارسيلينو 6 تعادلات في مقابل تكبده لـ 14 خسارة في مواجهاته العشرين أمام برشلونة سواء في كامب نو أو في ملاعب الفرق التي دربها.



فالنسيا يعود لمنصات التتويج عبر برشلونة بعد 11 عام غياب



وبفوزه عليه في نهائي كأس ملك إسبانيا، يكون فالنسيا قد حقق لقبه الأول منذ عام 2008، ويكون مارسيلينو قد حق فوزه الأول على برشلونة