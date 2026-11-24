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رأى بوروسيا دورتموند في إيمري مور موهبة واعدة، وكان قد لُقّب بـ«ميسي التركي» قبل انضمامه إلى النادي. لكنه تنقّل بين الأندية في السنوات الأخيرة. والآن توقفت رحلته على نحو مؤلم، في الوقت الحالي على الأقل.

أعلن إن إي سي نايميخن، يوم الإثنين، أن مور، البالغ من العمر 29 عامًا فقط، سيبتعد عن كرة القدم الاحترافية ويعلّق مسيرته غير المعتادة. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيعود أو متى قد يحدث ذلك. وأنهى النادي العقد الممتد لعامين، الذي وُقّع في الصيف، «بأثر فوري».

ونقل بيان النادي عن مور قوله: «منذ كنت طفلًا صغيرًا، لم يكن لدي سوى حلم واحد: أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. تحقيق ذلك الحلم يعني لي كل شيء. لطالما حاولت بذل كل ما لدي من أجل الرياضة التي أحبها كثيرًا».

وقال إن «بعض المشكلات الصحية» دفعته إلى اتخاذ قرار «الابتعاد مؤقتًا عن كرة القدم الاحترافية والتركيز على نفسي». وأضاف مور: «وصلت إلى مرحلة أحتاج فيها إلى الإنصات إلى جسدي، واحترام حدودي، ووضع سلامتي في المقام الأول». وأكد أنه لا يزال «متفائلًا بما يخبئه لي المستقبل».

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ووصف المدير الفني لنايميخن، كارلوس آلبيرس، مور بأنه «لاعب كرة قدم موهوب جدًا»، وقال إن الانفصال الفوري هو «الحل الأفضل للطرفين»: «الصحة تأتي دائمًا في المقام الأول. نتمنى لإيمري كل التوفيق في هذا الظرف، وكل التوفيق في المستقبل».

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إيمري مور في دورتموند: «ميسي التركي» أراد الرحيل بعد موسم واحد

انضم مور إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من نورشيلاند في 2016 مقابل نحو 10 ملايين يورو، وسط توقعات كبيرة. وخلال عامه الوحيد مع النادي، خاض 19 مباراة رسمية فقط، سجل فيها هدفًا وصنع هدفين. وأراد الرحيل بعد موسم واحد، لكن انتقاله إلى إنتر انهار في اللحظة الأخيرة عندما طلب وكيله آنذاك، موزي أوزجان، مبالغ مالية إضافية من النادي الإيطالي.

من يدري كيف كانت مسيرة مور ستتطور لو تمت تلك الصفقة. انفصل اللاعب، الذي كان يبلغ آنذاك 20 عامًا، عن وكيله بعد إخفاق صفقة إنتر، وانضم على نحو غير متوقع إلى سيلتا فيجو. وحصل دورتموند على 13 مليون يورو، لذا كانت الصفقة ناجحة له ماليًا على الأقل.

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وسرعان ما تعثرت مسيرة مور. أمضى عامين في فيجو، لكن أبرز ما يُتذكر عنه هناك صورة مثيرة للجدل ظهر فيها جالسًا على عرش يحمل اسمه ورقم قميصه. وأمضى بقية عقده الممتد لست سنوات مع النادي المنافس في الدوري الإسباني معارًا إلى أندية أخرى، معظمها في تركيا.

لعب مور لغلطة سراي وأولمبياكوس ثم كاراجومروك، من بين أندية أخرى. وتعاقد معه النادي الأخير في صفقة انتقال حر، قبل أن يبيعه مباشرة إلى فنربخشة مقابل مليوني يورو ويستعيره مجددًا. وخاض 49 مباراة مع فنربخشة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة، لكن النادي سمح له بالرحيل مجانًا مرة أخرى في الصيف.

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ثم ضمّه نايميخن. وقال آلبيرس موضحًا دوافع التعاقد: «في الصيف الماضي، قررنا خوض هذا التحدي معًا لندعم بعضنا بعضًا ونمنحه فرصة إظهار موهبته في إن إي سي». لكن هذا الفصل من مسيرة مور لم يحقق النجاح أيضًا.

إيمري مور: إحصاءات المسيرة