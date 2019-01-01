باييه يوجه ضربة جديدة لمانشستر يونايتد ويخرج مُصاباً أمام باريس

إصابة جديدة تهدد الشياطين الحمر قبل مواجهة أرسنال



انضم المدافع الإيفواري إيريك باييه، لقائمة مصابي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

باييه شارك في مباراة الإياب لدور الـ16 من البطولة على ملعب حديقة الأمراء، في مركز الظهير الأيمن نظراً للغيابات الكثيرة بصفوف الشياطين.

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الإيفواري وجه صدمة قوية لمدربه أولي جونار سولشار، بعد 36 دقيقة فقط من عمر المباراة، بعد سقوطه مصاباً.

وهو ما دفع النرويجي لتغييره وإشراك المدافع البرتغالي دييجو دالو في مركز الظهير الأيمن.

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الإصابة تُثير العديد من التساؤلات حول إمكانية ظهور باييه في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة، عندما يلعب أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الأحد القادم.

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يذكر أن مانشستر خسر مواجهة الذهاب على أرضه ضد باريس بثنائية نظيفة، مما يجعله مطالباً بالفوز بفارق 3 أهداف للصعود إلى دور الثمانية.