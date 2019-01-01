النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

باييه يوجه ضربة جديدة لمانشستر يونايتد ويخرج مُصاباً أمام باريس

التعليقات()
Getty
إصابة جديدة تهدد الشياطين الحمر قبل مواجهة أرسنال
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


انضم المدافع الإيفواري إيريك باييه، لقائمة مصابي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

باييه شارك في مباراة الإياب لدور الـ16 من البطولة على ملعب حديقة الأمراء، في مركز الظهير الأيمن نظراً للغيابات الكثيرة بصفوف الشياطين.

مورينيو: فخور بسماع اسمي في المدرجات بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

الإيفواري وجه صدمة قوية لمدربه أولي جونار سولشار، بعد 36 دقيقة فقط من عمر المباراة، بعد سقوطه مصاباً.

اختيارات المحررين

وهو ما دفع النرويجي لتغييره وإشراك المدافع البرتغالي دييجو دالو في مركز الظهير الأيمن.

الإصابة تُثير العديد من التساؤلات حول إمكانية ظهور باييه في مواجهة مانشستر يونايتد القادمة، عندما يلعب أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الأحد القادم.

بايرن ميونخ يصدر بياناً شديد اللهجة بخصوص استبعاد لاعبيه من المنتخب

يذكر أن مانشستر خسر مواجهة الذهاب على أرضه ضد باريس بثنائية نظيفة، مما يجعله مطالباً بالفوز بفارق 3 أهداف للصعود إلى دور الثمانية.

 

إغلاق