باييه يواصل تألقه برقم مبهر مع مارسيليا

أرقام فردية مميزة يواصل صانع الألعاب الفرنسي ديميتري باييه، تحقيقها منذ انتقاله لمارسيليا، بعد استمراره في صناعة الفارق أمام أنجيه ببطولة الدوري المحلي.

باييه نجح في صناعة الهدف الأول لزميله مورجان سانسون، وسجل أيضاً الثاني في الدقيقة 41 من عمر اللقاء المقام بالجولة الخامسة عشر من البطولة.

ويكون بذلك باييه قد ساهم في الهدف رقم 100 مع مارسيليا بجميع البطولات منذ انضمامه للفريق، ليصبح أكثر اللاعبين تأثيراً بالنادي.

100 - Dimitri Payet 🇫🇷 has been involved in 100 goals in all competitions with (41 goals, 59 assists). Milestone 💯.#SCOOM pic.twitter.com/hZxeN7xKWa