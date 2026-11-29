مباراة "جدلية" تحكيميًا، بدأها فيليكس نميشا بهدف دورتموند في الدقيقة الثامنة، بعد مجهود فردي رائع، إلا أن رفاق إبراهيم مازا وموسى ديابي، نجحوا في قلب الطاولة، سواءً بهدف باتريك شيك، الذي أدخله نادي المئوية التاريخية في البوندسليجا، أو إنهاء إزيكيل فيرنانديز، في الدقيقتين 69 و80.

اختبار صعب للغاية، خاضه الموهبة الجزائرية إبراهيم مازا، الذي شارك "أساسيًا"، فيما ساهم موسى ديابي الذي دخل "بديلًا" في الدقيقة 61، في تغيير مسار المباراة، لينجح ليفركوزن في الوصول للنقطة 22، ويحتل المركز الخامس في جدول البوندسليجا، متغلبًا على دورتموند المتصدر بـ24 نقطة، وكأنه رفض أن يستغل فترة تعثر بايرن ميونخ.

إلى لاعبي دورتموند .. "اكسروا" مازا!

بالتزامن مع قرار بالاستمرار مع باير ليفركوزن، وإغلاق الأبواب أمام أنباء العروض الشتوية، جاء تكريم جديد لإبراهيم مازا، ولكن عبر "سوشيال ميديا"، حينما استعرض حساب الدوري الأوروبي، مهارات الجزائري داخل أرض الميدان، وكأنه يجمع بين مراوغات رونالدينيو مع روليت زيدان.

وهنا، وكأن كوفاتش أعطى تعليمات إلى لاعبي دورتموند، باستعمال الخشونة بأقصى قدر ممكن مع إبراهيم مازا، إيمانًا بأن وصوله إلى منطقة الجزاء، سيعني بنسبة كبيرة هدفًا في المرمى.

في أكثر من لقطة، شاهدنا مازا يشكو من ألم قوي في ساقه، خاصة تدخل جوي فيرمان الذي كاد أن يتسبب في عودة إصابته، بالدقيقة 54، واصطدامه بالمدافع فالديمار أنتون، بالدقيقة 62.

ورغم ذلك، إلا أن مازا قدم فواصل مهارية في أرض الملعب، تثبت صحة رؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حينما رشحه لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

جدار تلو الآخر .. نقطة قوة دورتموند

إذا ما سجل إبراهيم مازا، لقلتُ إنه أكثر من مجرد هدف، ليس فقط لقيمة دورتموند أو وضعه في البوندسليجا، ولكن لأن بوروسيا أمام الجزائري، كان وضعه بـ"جدار تلو الآخر".

في المباراة الماضية أمام دينامو زغرب، تحدثنا عن قرار المدرب كارليس مارتينيز، الذي أضرّ بمازا، حينما قرر إشراكه في الطرف الأيسر، بدلًا من مركزه المعتاد كصانع ألعاب، إلا أن مباراة دورتموند ربما شهدت حرية أكبر في الحركة من قِبل الموهبة الجزائرية، بالتحرك في العمق أو على الطرف.

وكوضع الفريق بشكل عام، فإن مهارة مازا كانت أحد نقاط قوة ليفركوزن، سواءً في المرور بين الخطوط أو التسديد من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الجزائري إذا ما تمكن من اختراق دورتموند الصعب، في ظل النظام الدفاعي الذي يميز الفريق الأصفر، فإنه يصطدم بآخر، اسمه الحارس مارك فليكين، الذي قدم تصديات تستحق أن تترشح في سباق الأفضل بالموسم.

ورغم ذلك، إلا أن مازا لم يقف مكتوف الأيدي، بل إنه وجه أكثر من تصويبة قوية، سواءً من مسافة بعيدة، أو من داخل المنطقة، لتمر الأولى بجوار القائم، والثانية بتصدٍّ رائع من فليكين.

ديابي .. "أناني" ولكنه حسم الفوز

ربما عليّ الآن أن أعترف بأن موسى ديابي، وصل لمرحلة تحسن، تجعله بمثابة نقطة قوة لباير ليفركوزن، وليس فقط مجرد "لاعب" يستعرض داخل الملعب، خاصة وأنه مع مشاركته بديلًا في الدقيقة 61، ساهم في تنشيط الجانب الهجومي، وإجبار دورتموند على التراجع، واعتماد الهجمات المرتدة.

ديابي أظهر سرعة رائعة في الانطلاقات على الجانب الأيمن، وعوض تراجع تيلا، الذي قدم مستوى متواضعًا، فضلًا عن عرضياته المتقنة، رغم أنه أهدر فرصتين، سواءً بتفويت عرضية في الدقيقة 68، أو انطلاقته التي رفض أن يختمها بصناعة محققة، وأصرّ على أن يسددها بنفسه، في الدقيقة 86، بطريقة "أنانية" عاقبه عليها فليكين.

ويمكن القول إن تدافع دورتموند في المرتدّات أو زيادة الضغط، قد ساهم في ترك المساحات الخلفية فارغة أمام تحركات موسى ديابي، الذي كان قريبًا من تقديم مساهمة جديدة.

كلمة أخيرة..

إن وجود إبراهيم مازا في أرض الملعب، يضمن لنا مشاهدة المتعة الكروية، إلا أنه لا يزال هناك فاصلًا بينه وبين الكبار، يتمثل في كلمة الحسم، التي تتطلب منه المزيد من العمل على اختراق الخط الدفاعي، وكأن مباراة دورتموند درس جديد لمازا، بأن "الموهبة وحدها لا تكفي"، خاصة وأننا نتحدث عن بوروسيا الذي خسر وسط قرارات تحكيمية جدلية وهدف تم إلغاؤه براية التسلل.