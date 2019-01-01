بايرن يستهدف التعاقد مع جناح مارسيليا في الصيف

البافاري يستعد لرحيل نجمه الهولندي آرين روبن بضم جناح جديد

يدرس نادي بايرن ميونيخ الألماني، إمكانية التعاقد مع فلوريان توفان جناح نادي مارسيليا الفرنسي الصيف القادم.

بايرن تمكن مؤخراً من التعاقد مع بنجامين بافارد مدافع شتوتجارت، بعد تألقه في كأس العالم روسيا 2018.

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لاعب فرنسي آخر في الطريق لبايرن، وهو لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني.

صحيفة "فرانس فوتبول" أكدت اهتمام بايرن بالتعاقد مع توفان، الجناح المتألق مع مارسيليا هذا الموسم.

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

البافاري يحضر نفسه لرحيل الهولندي آرين روبن، وسط شكوك حول مستقبل فرانك ريبيري مع الفريق.

ويأتي التعاقد مع توفان كخطوة جيدة لإعادة بناء فريق المدرب نيكو كوفاتش وتجديد دمائه.

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وبحالة تعثر المفاوضات مع توفان، قد يتوجه بايرن لنيكولاس بيبي الجناح الإيفواري الذي يلعب لنادي ليل الفرنسي.

توفان وضع نفسه كهدف رئيسي لبايرن، بعد تسجيله 12 هدف وصناعة 6 مع مارسيليا بالموسم الحالي حتى الآن.