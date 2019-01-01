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بايرن يحدد خليفة خليفة نوير المحتمل

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نوير تعددت إصاباته مؤخراً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ وضع قائمة من الحراس المرشحين لخلافة مانوير نوير في حماية عرين الفريق في المستقبل.

وسيغيب نوير عن بايرن في الأسبوعين المقبلين على الأقل بسبب الإصابة، وهي الثالثة له في غضون الموسم الحالي.

وقالت "سبورت 1" إن المرشح الأول لخلافة نوير هو حارس الفريق الشاب كريستيان فروختل، ولكن سيخرج معاراً على الأرجح نحو أوجسبورج أو فورتونا.

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وذكرت الصحيفة أن اجتماعاً دار مع أوجسبورج بالفعل لإعارة الشاب فروختل، ولكن أولاً سيُجدد عقده الذي ينتهي بحلول 2020.

وذكر التقرير أن من ضمن المرشحين أليكساندر نوبل، لاعب شالكه، الشاب، كما أبدى المدير الرياضي حسن صالح حميديتش إعجابه بحارس دينامو دريسدن ماركوس شوبرت.

ويلعب بايرن ميونخ مساء السبت أمام فيردر بريمين في البوندسليجا، ثم يعود لمواجهة نفس الفريق مجدداً الأربعاء، ولكن في بطولة الكأس.

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