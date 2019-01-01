بايرن يتواصل مع مدربه السابق لخلافة كوفاتش

نادي بايرن ميونخ الألماني يبدأ التواصل مع خلفاء نيكو كوفاتش المدرب المقال من تدريب البافاري.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن تواصل إدارة فريق بايرن ميونخ مع المدرب إريك تين هاج المدير الفني الحالي لفريق أياكس أمستردام الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن التواصل الأولي قد تم بالفعل بين بايرن ميونخ والمدرب الهولندي.

وأكدت الشبكة أن قدوم تين هاج في الوقت الحالي لن يكون سهلًا حيث يرتبط المدير الفني بعقد مع أياكس ويرفض تركهم في وسط الموسم.

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وكان تين هاج قد قدم فترة مميزة مع أياكس بعد تحقيق الثنائية المحلية ووصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وخروجه في الدقائق الأخيرة أمام توتنهام.

وأعلن بايرن ميونخ مساء الأمس عن إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق بسبب النتائج وتراجع الأداء في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١٨ نقطة بعد مرور عشر جولات.