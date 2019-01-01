بايرن ميونيخ يواصل تعاقداته مع المراهقين بضم كريس ريتشارد
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Alexandra Beier
واصل بايرن ميونيخ تعاقداته مع اللاعبين الشباب بتعاقده مع الشاب كريس ريتشارد قادمًا من دالاس الأمريكي بعد 5 أيام فقط من فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.
وارتبط الشاب ريتشارد بالعديد من المفاوضات مع أندية داخل ألمانيا وخارجها، حيث كان إيفرتون وفالنسيا و نابولي من المهتمين بالتعاقد معه.
وشارك اللاعب رفقة فريقه في كأس الأبطال الدولية والتي انطلقت قبل بداية الموسم بمشاركة عدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى.
وقدم ريتشارد أداء جيدًا في مشاركاته أمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان، ما جعل الكثيرون يتحدثون عن موهبته التي على وشك البزوغ في أوروبا.
وسينضم اللاعب إلى فريق بايرن ميونيخ تحت 21 عامًا وسيشارك مع الفريق البافاري فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي محليًا وأوروبيًا.