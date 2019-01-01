بايرن ميونيخ يهدد انتقال دي ليخت إلى برشلونة

البافاري ينضم ليوفنتوس وبرشلونة في الصراع المحتدم لضم المدافع الهولندي

دخل نادي بايرن ميونيخ الألماني بكامل قوته، في صراع التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستدرام.

دي ليخت جذب انتباه معظم الفرق الأوروبية الكبرى في الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي.

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برشلونة يعتبر المهتم الأبرز بضم صاحب الـ19 عاماً، وفقاً لما أكده جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن بايرن يريد ضم دي ليخت، ضمن استعدادته لإعادة بناء الفريق.

يوفنتوس هو الآخر يتابع موقف الهولندي، ولكن بايرن ومدربه نيكو كوفاتش، وضع اللاعب ضمن أهم أهداف الصيفية.

ويأتي ذلك لاستعداد البافاري للتخلي عن جيروم بواتنج، الذي خرج من الصورة تماماً هذا الموسم.

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أياكس يعتبر هو المستفيد الأكبر من هذه المنافسة، حيث سيرتفع سعر دي ليخت بشكل ملحوظ نظير بيعه.

يذكر أن بايرن تعاقد مؤخراً مع المدافع الفرنسي بنجامين بافارد، واقترب من مواطنه لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد.